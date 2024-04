Niente da fare per Alessandro Bastoni : il difensore dell'Inter, alle prese con un leggero fastidio ai flessori, non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro l'Udinese, in programma lunedì sera.

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, la linea scelta dal club nerazzurro è quella di non rischiare asolutamente niente in queste ultime giornate di campionato. Per questo motivo Bastoni non dovrebbe neanche partire per Udine, così da recuperare con calma per le prossime gare.