Roma, Mourinho: “3 gare a settimana? Zanetti poteva giocarne 7, questione di DNA”

Vigilia di Europa League per la Roma, che affronta domani la Real Sociedad. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa: "Giocatori stanchi per i 3 impegni a settimana? Siamo in mani di grandissima qualità. Penso che a livello fisico facciamo un grandissimo lavoro. Il dna dei singoli giocatori non si può cambiare: ci sono giocatori che possono giocare tutti i giorni. Javier Zanetti poteva giocare 7 partite alla settimana senza problemi, è una questione di DNA, altri soffrono di più. Dal punto di vista mentale dobbiamo essere capaci di giocare ogni partita con quella pressione buona di dover vincere la gara.