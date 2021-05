Allarme Roma, Fonseca perde 5 giocatori prima della Samp. Rischio stagione finita per 3

La Roma perde cinque giocatori per infortunio. Per tre giocatori il rischio che la stagione sia già finita

La Roma perde cinque giocatori per infortunio. Gli esami strumentali effettuati oggi dai giocatori usciti nel primo tempo a Manchester hanno evidenziato due lesioni muscolari, la prima al flessore destro per Veretout mentre la seconda allo stesso muscolo ma al sinistro per Spinazzola.

Per Pau Lopez, invece, confermata la lussazione della spalla sinistra e si sta valutando l'operazione chirurgica. Verranno tutti e tre valutati giorno per giorno, ma c'è comunque il rischio che la stagione possa essersi già conclusa considerato anche che per Veretout e Spinazzola si tratta di una ricaduta. Alla lista degli indisponibili in vista della gara di domani con la Samp poi si aggiungono anche Carles Perez per un risentimento al flessore destro e Diawara per un sovraccarico pubico.