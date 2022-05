Roma Primavera, De Rossi: “Non doveva terminare così, c’è grande rammarico”

Il tecnico giallorosso analizza la finale del Mapei Stadium, vinta 2-1 dall'Inter in rimonta al termine dei tempi supplementari

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato così in conferenza stampa al termine della finale persa per 2-1 contro l'Inter: "Il mio addio alla Roma? Cominciamo a parlare dell'amarezza che ci ha lasciato questa partita, le altre cose sono meno importanti. La mia società ha un altro progetto, non succede niente. La Primavera la allenerà un altro allenatore. Questa è la cosa meno importante. La partita mi lascia amarezza, lo vedo nei volti dei ragazzi: la stagione è partita bene, poi c'è stata qualche difficoltà. Per noi non doveva terminare così, eravamo davvero convinti di fare risultato. Per come è andata forse eravamo troppo convinti. Non c'è stato nessun calo, fisico o mentale: Volpato ha fatto il suo, come gli altri, lo abbiamo cambiato per mettere forze fresche. La sconfitta non è stata determinata dalla sua uscita. Che futuro vedo per questi ragazzi? Vediamo tutti il valore dei nostri ragazzi e di quelli dell'Inter. Queste due squadre hanno espresso questa sera e in futuro calciatori di grandi valori. Dentro queste squadre c'è il futuro del calcio italiano, come nella Juventus e nel Cagliari e non solo. Il campionato Primavera è cresciuto moltissimo, il livello altrettanto. Di questo siamo molto contenti, siamo amareggiati per il risultato di questa sera. Avrei continuato ad allenare la Primavera, ma c'è un progetto diverso ed è giusto che la società cambi. Non c'è nessun problema con la mia società. Quando mi è stato comunicato? Questa cosa la sapevamo già dallo scorso anno, non è una novità".