Romano: “Conte? Al Tottenham tutti felici di averlo. Il club gli ha dato potere”

Nel corso del suo podcast "Here We Go", Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Tottenham dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte: "I giocatori nello spogliatoio sono molto felici di essere con Conte: lavoro duro, ma ti dà mentalità vincente e opportunità. Il feeling è molto positivo nel club, se Conte è al Tottenham è solo grazie a Paratici: è lui che è riuscito a prenderlo. Il Tottenham ha chiamato il tecnico immediatamente dopo la partita contro lo United e gli ha dato potere: tutti parlano di soldi, ma lui vuole avere potere. E il Tottenham gliel'ha garantito: a gennaio faranno qualcosa, si muoveranno per un attaccante e un centrale, forse per un centrocampista. Occhio a Vlahovic, sarà interessante vedere cosa succederà".