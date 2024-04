Romario torna in campo a 58 anni: “Giocherò con mio figlio”

Da quando si è ritirato dallo sport, dopo una lunga carriera con club brasiliani (Vasco de Gama, Fluminense, Flamengo) e un periodo in Europa (PSV Eindhoven, FC Barcelona, Valencia), Romario si è impegnato in politica ed è senatore, eletto nel 2015 e rieletto nel 2022. All'America, un club fondato nel 1904 che sta attraversando una grave crisi economica, Romario giocherà al fianco del figlio, l'attaccante Romarinho, che ha firmato a marzo.

