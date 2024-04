In casa Inter non assolutamente in discussione lo scudetto, si pensa a quando festeggiare titolo e seconda stella. Il presidente Steven Zhang vuole vincerlo nel derby, in casa del Milan. Sarebbe un modo per ribadire la superiorità dei nerazzurri in questa stagione.

"Festa per il numero 7, il settimo trofeo da presidente, lo scudetto che vale la gioia più grande e pure l’aggancio ad Angelo Moratti per numero di titoli vinti con l’Inter, secondo proprietario di sempre più vincente. Non è una settimana normale, per Zhang. Non è un periodo ordinario, considerato quanto e come stia lavorando al rifinanziamento che gli consentirà di tenere ancora il club nerazzurro. E sono ore di attesa, perché da sempre il derby con il Milan è la partita più sentita per Steven", spiega La Gazzetta dello Sport.