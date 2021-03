Ronaldo, ecco il primo contratto con l’Inter: cifre e dettagli dell’accordo

Nello speciale di Sky Sport sull'arrivo di Ronaldo all'Inter nell'estate del 1997 viene svelato il primo contratto del brasiliano

"Il primo contratto di Ronaldo con l'Inter fu sottoscritto nel ritiro della Nazionale brasiliana, durante il torneo in Francia nell'estate del 1997. 9 milioni di dollari, 6 miliardi di lire, per l'annata '97/98, cui aggiungere bonus che portano a 31 miliardi e 320 milioni l'importo lordo al primo esercizio. Nelle quattro stagioni a seguire la cifra è quella pattuita: 10,5 miliardi lordi, 6 netti. La differenza, rispetto a Barcellona, è che l'accordo è stipulato senza diritti di immagine e senza società terze. Per festeggiare Ronaldo si regalò una Ferrari".