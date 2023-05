Rossi: “Verona, contro l’Inter servirà gara intelligente. Impensabile dominare”

Ezio Rossi, allenatore ed ex difensore del Verona, ha parlato della sfida di questa sera tra scaligeri e Inter ai microfoni de L'Arena: "Il Verona dovrà giocare una gara intelligente, di attesa. Corti a contenere. E ad aspettare il momento giusto. Se capita una volta, non te lo devi far sfuggire. Con le grandi va così. Devi sbagliare zero e cogliere l'attimo. Impensabile dominare. Per fare punti serve sofferenza".