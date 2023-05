Verona-Inter, ancora turnover per Inzaghi: “Gioca Handanovic. E in difesa…”

"Intanto, al Bentegodi, ci sarà ancora turn-over, con De Vrij al centro della difesa e Mkhitaryan che è in ballottaggio con Barella per completare la mediana insieme a Brozovic e Calhanoglu. In porta occhio ad Handanovic", spiega il Corriere dello Sport che, poi, esclude l'ipotesi Darmian a sinistra al posto dell'infortunato Gosens. Il tedesco, che ne avrà per 10 giorni, sarà sostituito da Dimarco, con la possibilità di vedere Bellanova nel corso della partita.