Ruggeri tesserato con il Sona: “Maicon? Per un tifoso dell’Inter incarna…”

A 63 anni il cantante è pronto a fare il suo debutto in Serie D

A 63 anni, Enrico Ruggeri è pronto a fare il suo debutto in Serie D. Il cantante e grande tifoso nerazzurro, è stato infatti tesserato dal Sona, club veneto dove milita anche Maicon. Come riporta il Corriere della Sera, il cantante si è presentato al campo d'allenamento per conoscere la squadra.