UFFICIALE – Il Sona tessera Ruggeri: il tifoso dell’Inter può giocare con Maicon

Il Sona, club veneto di Serie D, ha annunciato il tesseramento del cantante e tifoso dell'Inter di Enrico Ruggeri: può giocare con Maicon

Ad annunciare la notizia è proprio la società veneta sul profilo ufficiale Facebook. "Il Sona Calcio comunica che è stato tesserato - nelle ultime ore della campagna trasferimenti - per la corrente stagione agonistica, il giocatore Enrico “Rouge” Ruggeri, presidente e calciatore della Nazionale Cantanti oltrechè cantante di livello internazionale. L’atleta sarà molto presto a disposizione di mister Damini per gli allenamenti settimanali. Potrà giocare in Serie D? Questo è il sogno di Enrico Ruggeri ma come sempre deciderà il Mister (e in questi casi anche il Presidente)".