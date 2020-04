EDICOLA CDS – Tutti in ritiro! Rummenigge: “Sì, giocare. FIFA e UEFA…”

“Rummenigge: sì, giocare!”. E’ questo il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 9 aprile 2020. “La crisi è globale, la soluzione dev’essere condivisa. FIFA e UEFA devono migliorare i loro rapporti e intervenire economicamente”, le parole del CEO del Bayern Monaco. “Tutti in ritiro”, invece, è il titolo in copertina: “Il protocollo dei medici FIGC per i club: sanificare i centri sportivi, consentire l’ingresso soltanto ad uno staff ristretto, eseguire nuovi test prima dell’idoneità”.