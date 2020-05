Rummenigge soddisfatto: “Non vediamo l’ora di tornare in campo, importante che tutti…”

“Ringraziamo le autorità politiche per aver deciso di darci l’occasione di completare la stagione. Non vediamo l’ora di tornare in campo nella seconda metà di maggio”. Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha commentato con soddisfazione il via libera da parte del governo alla ripresa della Bundesliga. “Questo garantirà che le decisioni sportive saranno assunte sul campo e non a tavolino”, ha aggiunto Rummenigge rinnovando l’appello a tutti “a seguire il protocollo, che è la base per tornare a giocare, in modo esemplare e disciplinato”.