UFFICIALE, la Merkel annuncia la ripresa della Bundesliga: “Dalla seconda metà di maggio”

Angela Merkel ha dato il via libera alla ripresa della Bundesliga. Il campionato tedesco dovrebbe ricominciare nella seconda metà di maggio. L’annuncio della Merkel è arrivato dopo l’incontro avvenuto questa mattina con i 16 governatori degli Stati federali. “La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio. Ovviamente – ha dichiarato la cancelliera – bisognerà farlo affidandosi alle adeguate norme igieniche”

I giocatori continueranno ad essere testati e le squadre dovranno trascorrere del tempo in quarantena prima che le partite possano riprendere. La maggioranza dei ministri avrebbe indicato come prima data utile per ricominciare a giocare il 16 maggio. Giovedì tutti i rappresentanti dal calcio tedesco terranno un incontro generale con le 36 squadre delle due principali divisioni in video conferenza. La Bundesliga era stata sospesa lo scorso 13 marzo a nove giornate dalla fine. I club si erano impegnati a terminare la stagione entro la fine di giugno.

(Bild)