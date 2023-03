Sabatini: “Inter, Asllani sparito senza motivo. Inzaghi? Non è solo colpa sua ma…”

Sandro Sabatini, giornata, è intervenuto a Pressing su Canale 5 per parlare della situazione in casa Inter

Sandro Sabatini , giornata, è intervenuto a Pressing su Canale 5 per parlare della situazione in casa Inter:

"Per me l'Inter fa troppo poco turnover: il difetto dell'Inter è che perde contro squadre piccole ed è lo stesso difetto del Napoli dell'anno scorso. Il problema dell'Inter è che fa poco turnover, Asllani è sparito e non si sa neanche perché. Vedo anche che i piccoli e grandi difetti di inizio stagione, man mano che passa il tempo, si ingigantiscono. Non è solo colpa di Inzaghi ma i problemi si accumulano"