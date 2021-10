Sabatini: “Secondo me il Chelsea si pentirà di aver preso Lukaku e aver…”

Le parole del giornalista: "Con la mossa di Mourinho i tifosi della Roma hanno ricominciato a credere in qualcosa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dl progetto della Roma in crescita dopo l'arrivo di Jose Mourinho: "Con l’arrivo di Friedkin c’è stata una nuova speranza a Roma, un entusiasmo ritrovato. Con la mossa di Mourinho i tifosi della Roma hanno ricominciato a credere in qualcosa. Finora è stato fatto solo un passo falso, quello di Verona, che la squadra deve farsi perdonare. Per il resto gioca bene, in perfetto stile Mou. Ora la sparo grossa: secondo me tra un po’ il Chelsea si pentirà di aver preso Lukaku e aver dato via Abraham".