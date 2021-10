Roma, Mourinho: “L’Inter fa entrare Dzeko e Vidal, noi dobbiamo far crescere i giovani”

Le considerazioni del portoghese dopo la vittoria di questo pomeriggio contro l'Empoli

Al triplice fischio di Roma-Empoli, Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo giocato bene, una partita solida e compatta ma non direi tranquilla. Siamo stati in controllo contro una squadra che gioca bene, crea difficoltà agli avversari con i due terzini che vanno altissimi. Abbiamo meritato di vincere, dopo sconfitta fa sempre bene vincere. Sette partite, quindici punti: bene. Ho detto a Zaniolo che è così che un giocatore deve parlare e reagire ad un momento di tristezza, lui si aspettava di andare in Nazionale ma Mancini ha fatto la sua scelta che rispetto.