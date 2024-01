"Il succo della questione non è quelli che togli e fai riposare ma quelli che metti al loro posto. Barella viene sostituito da Frattesi, Dimarco è sostituito dal terzino del Brasile. La rosa è forte, de Vrij è un signor giocatore. Asllani ha fatto una bellissima partita, Calhanoglu è un'altra cosa ma Asllani ha fatto bene. Complimenti a chi ha fatto questa Inter, complimenti a chi la fa giocare e complimenti a chi gioca. Lautaro è un giocatore che è nel momento migliore di maturità, è un giocatore che migliora continuamente. Non so se ha raggiunto il suo top, è una sentenza anche come uomo squadra. L'Inter fa bene a goderselo e a tentare di rinnovare il contratto, ha la possibilità di guadagnare all'estero. E' l'idolo, è cresciuto ma è un giocatore di livello internazionale. C'è tempo prima della scadenza"