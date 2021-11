Inter, Conte su De Vrij o Brozovic? Sabatini: “No, pensa ad un altro nome”

Così il giornalista: "L'Inter è nettamente superiore allo Sheriff e deve sfruttare quest'occasione per mettere al sicuro la qualificazione"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista dell'impegno di Champions League dell'Inter di questa sera contro lo Sheriff: "Le insidie ambientali ci sono, anche la trasferta è insidiosa per i tempi. L'Inter è nettamente superiore allo Sheriff e deve sfruttare quest'occasione per mettere al sicuro la qualificazione e anche per ambire al primo posto. Con una vittoria poi diventa molto abbordabile la partita in casa con lo Shakhtar. Le insidie per l'Inter possono arrivare da molto lontano, da Londra: con Conte al Tottenham occhio alle soluzioni di mercato che sta pensando. Conte se vuole tornare alla difesa a tre, ha in mente Bastoni".