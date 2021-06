Sabatini: “Dragowski-Inter? Gattuso non lo voleva, ora resta. Occhio a Pjanic”

Così il giornalista sul mercato nerazzurro: "Pjanic vuole tornare a tutti i costi in Italia ed è disposto a tagliarsi l'ingaggio per la Juventus, ma ha dato un segnale anche all'Inter"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, in particolare soffermandosi su due nomi: "L'Inter aveva individuato in Dragowski come possibilità per il vice-Handanovic perché non piaceva a Gattuso, che voleva Ospina. Con il nuovo allenatore, invece, Dragowski resta sicuramente a Firenze. Pjanic invece vuole tornare a tutti i costi in Italia ed è disposto a tagliarsi l'ingaggio per la Juventus, ma ha dato un segnale anche all'Inter", le sue parole.