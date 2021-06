TS – Inter, Dragowski erede di Handanovic: scelta fatta. Arriva subito. Radu…

La Fiorentina potrebbe cedere ora il portiere che è in scadenza nel 2023. Arriverebbe a Milano da secondo per una 'transizione soft' con Handanovic

Paulo Sousa lo ha escluso dagli Europei clamorosamente, ma l'Inter lo avrebbe scelto come erede di Handanovic. TuttoSport parla del portiere polacco Bartlomiej Dragowski. Arriverebbe al club nerazzurro già quest'anno e si darebbe vita quindi ad una transizione soft che lo porterà poi ad essere titolare della porta. Come era successo a Szczesny con Gigi Buffon e allora alla Juve c'era l'ad Marotta .

Secondo TS è anche un modo per tutelarsi dalle prestazioni altalenanti del numero uno nerazzurro. Il polacco prenderebbe il posto di Radu che a quel punto andrebbe sul mercato con Verona e Cagliari alla finestra. La Fiorentina ritiene incedibile il portiere che è in scadenza nel 2023: "Questa sessione di mercato potrebbe essere la più proficua per monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione, atta a finanziare l’arrivo di un portiere più adatto al ruolo del nuovo allenatore", scrive TS.