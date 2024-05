Venerdì allo stadio Benito Stirpe, l'Inter affronterà il Frosinone. Intervistato da Frosinonenews.eu, Sandro Sabatini ha parlato della gara: "Mi aspetto una partita abbastanza facile da leggere in anteprima: il Frosinone giocherà con il 100% delle motivazioni, l’Inter no. Ma è ovvio che le motivazioni non sono tutto. Ci sono i valori tecnici… Però entusiasmo, grinta, gioco e soprattutto un traguardo come la salvezza possono dare al Frosinone qualcosa in più che l’Inter, come si è visto a Sassuolo, non ha”.