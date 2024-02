La partita con l'Atletico Madrid è stata molto vigorosa, soprattutto nel secondo tempo. A voler guardare i dettagli l'Inter ha giocato meglio, ma non ha chiuso la qualificazione. Sarà dura a Madrid soprattutto perché non si sa se ci sarà Thuram e se sarà al 100%. Ma il gol è arrivato dal suo sostituto Arnautovic che rappresenta l'unico link vero con l'Inter del Triplete. Ha vissuto una situazione romanticamente simile a quella del Triplete, anche con Mourinho ci furono delle partite ribaltate alla fine per le sostituzioni. In perfetto stile della Pazza Inter ha segnato proprio lui che era finito poco prima nel mirino dei tifosi e criticato per aver sbagliato un'occasione clamorosa. I cambi fatti da Inzaghi hanno dato nuova energia, soprattutto sulle fasce dove Dumfries e Carlos Augusto almeno per una volta hanno dato di più dei titolari.