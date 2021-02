Sabatini: “Inter, tra derby d’andata e ritorno due giocatori ‘nuovi’ per Conte”

Il giornalista ha parlato della squadra nerazzurra sottolineando i meriti di alcuni giocatori nella rosa di Conte

Sandro Sabatini, ospite di Pressing, ha commentato quanto accaduto in Milan-Inter. Queste le sue parole: "L'Inter è la squadra più forte ed ha il calendario migliore perché non ha le coppe. Mi sono messo a guardare il tabellino del derby d'andata e l'ho confrontato con quello del ritorno: ci sono due giocatori 'nuovi', Eriksen e Skriniar. In più c'è Bastoni, ma fondamentalmente questi due hanno pesato nel bilancio della gara".