Sabatini: “Inter, tanti soldi finiti in Cina e non si sa che fine abbiano fatto. Trovatemi…”

Intervenuto a Pressing dopo Inter-Napoli, Sandro Sabatini ha sottolineato l'ottimo campionato della squadra di Simone Inzaghi

"Il calo dell'Inter nel finale contro il Napoli è una storia che si ripete, era già successo contro Juventus e Milan. I cambi di Inzaghi non li ha capiti nessuno. Secondo me in quel momento Inzaghi ha pensato alla partita di Champions di mercoledì. L'Inter ha confezionato un piccolo capolavoro. Trovatemi nella storia del calcio una squadra che incassa 200 milioni con un utile di 120 milioni, gran parte dei quali va in Cina e non si sa che fine fanno, cambia allenatore e nonostante tutto è quantomeno all'altezza di Milan e Napoli".