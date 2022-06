Sabatini: “L’Inter non prende più Dybala. Una cosa è sicura. Sembra una fidanzata…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Il giornalista è convinto che l'attaccante argentino non giocherà nell'Inter. "Milan su Dybala? Sì, mi risulta. Mi risulta anche che l’Inter non lo prende più Dybala. Più che derby mi sembra una partita dove l’Inter non si è ancora ritirata. Dybala ha delle caratteristiche diverse, una cosa è sicura: per l’Inter Dybala sembra una fidanzata immaginaria. Il corteggiamento è iniziato a Natale più o meno. Io vedo che l'Inter gioco forza è in grossa difficoltà a mettere un punto sulla trattativa Marotta-Dybala. Lukaku è un tappo per Dybala".