Biasin: “Dybala ha patto con Marotta, non è crollato niente. Attivo? Più 50 che 60”

DYBALA - "L'Inter non ha tutta questa ansia e non ce l'ha nemmeno Dybala. Questo perché fra lui e Marotta c'è una sorta di patto, ma i nerazzurri devono fare spazio in attacco: finché non partono Sanchez e uno tra Correa e Dzeko (più facile Edin visto che è arrivato a zero). E poi bisogna sperare che Antun non tiri troppo la corda e che abbassi le pretese. Ma al momento non c'è aria tesa. Al momento è una cosa mediatica dire che questo o quell'altro club ha superato l'Inter. C'è solo da aspettare un po'. A dispetto di quello che dicono in tanti, non è crollato nulla. E' la fase dell'attesa.