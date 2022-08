Sabatini: “Sanchez? Marsiglia club di prestigio. Attacco Inter? Da vedere se Lukaku…”

Ospite di Sky Sport, il dirigente ha espresso il suo parere sul mercato in attacco dell'Inter

Ospite di Sky Sport, Walter Sabatini ha parlato del mercato dell'Inter . L'ex dirigente nerazzurro si è concentrato soprattutto sull'attacco con il ritorno di Romelu Lukaku. "Lui e Lautaro sono stati una coppia straordinaria e immagino che si riproporranno a grandi livelli. Sanchez nelle ultime apparizioni l'ho visto molto bene, ovvio che non si può fare un'accozzaglia di giocatori, qualcuno deve andare. Andrà al Marsiglia che è una squadra di prestigio dove lui troverà le motivazioni giuste perché giocare al Vélodrome non è uno scherzo".

"L'attacco dell'Inter è quello che ha distrutto i numeri l'anno scorso. C'è da vedere la situazione psicologica di Lukaku quale sarà perché non gode più di quella spinta di affetto per la scelta che ha fatto l'anno scorso, ma sarà un giocatore che supererà in fretta questo gap psicologico".