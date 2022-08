Equipe – Sanchez, ecco le cifre della buonuscita con l’Inter. E ora il Marsiglia

L'attaccante cileno, secondo quanto rivelato dall'Equipe, ha trovato finalmente l'accordo per la risoluzione del contratto con l'Inter

L'attaccante cileno, secondo quanto rivelato dall'Equipe, ha trovato finalmente l'accordo per la risoluzione del contratto con l'Inter. A Sanchez, legato all'Inter da un contratto da ben 7 milioni netti per un altro anno, verrà concessa una buonuscita da 4,5 milioni di euro. Ora, per Sanchez, le porte dell'OM e della Champions League.