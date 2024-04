"Quello del 2006 è stato rivendicato dagli interisti come lo scudetto degli onesti. Cari amici interisti: se è così, è normale che io dica che gli scudetti dell'Inter siano 19 sul campo e uno a tavolino. Non è un'offesa o una provocazione, significa raccontare la storia per quello che è stata. La Juventus espone allo stadio due titoli che non ci sono nell'albo d'oro, nella storia gli scudetti sono 36, quelli dell'Inter 20, di cui uno a tavolino. Gli juventini ricordano che, nel caso Calciopoli, a un certo punto l'Inter beneficiò della prescrizione. Prescrizione non significa condanna. La prescrizione avrebbe indotto a pensare che anche l'Inter sarebbe stata condannata, anche se voglio sottolineare che, in caso di processo, non avrebbe avuto a difendersi Giacinto Facchetti, che nel frattempo era scomparso. Per questo, dico ai tifosi interisti di godersi questo scudetto, senza andare a ripensare a cose che non possono essere comunque dimostrare fino in fondo".