Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Fabio Liverani ha voluto scusarsi pubblicamente con Filippo Inzaghi, appena esonerato: "Mi scuso con Inzaghi perché non l'ho aiutato abbastanza. Il mercato di gennaio l'ho portato avanti a rilento per una serie di contraddizioni ed episodi sfavorevoli che mi hanno condizionato. A inizio gennaio dovevo portare dei giocatori, ma non ci sono riuscito e così non ho aiutato un allenatore in difficoltà. Mi scuso con lui dal punto di vista umano e professionale".