Sabatini: “Inter, quando non segnano Dzeko e Lautaro ecco le reti decisive di Calhanoglu”

Tante soluzioni offensive, in grado di sopperire anche a quelle serate in cui, per un motivo o per l'altro, Dzeko e Lautaro non sono nella loro vena migliore. L'Inter di Simone Inzaghi, miglior attacco della Serie A, continua a mandare in gol tanti uomini con regolarità. E l'aspetto sottolineato da Sandro Sabatini, che a Sport Mediaset ha dichiarato:

"Nell'Inter, quando mancano i gol di Dzeko e Lautaro, e di Sanchez e Correa, ecco che compare Calhanoglu, che mette a segno dei gol a loro modo decisivi. E' ciò che accade anche al Napoli, che in questo momento non sta risentendo dell'assenza di Osimhen, grazie alle reti di Mertens".

