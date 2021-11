SM – Inter, blitz per Sarr del Chelsea: il difensore è a Milano, trattativa in corso

Accelerata del club nerazzurro per il difensore centrale del Chelsea: trattativa in corso per il prestito, si può chiudere a breve

Alessandro De Felice

L'Inter è pronta a fare il primo regalo del mercato di gennaio a Simone Inzaghi con qualche settimana d'anticipo. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il club nerazzurro è pronto a chiudere per l'arrivo in prestito di Malang Sarr, difensore centrale del Chelsea classe 1999.

Il francese, non convocato da Tuchel per la sfida tra i 'Blues' e il Manchester United terminata 1-1, è arrivato ieri a Milano, dove ha trascorso la serata, e sta trattando il suo passaggio all’Inter a gennaio, in prestito con diritto di riscatto per una cifra ancora da fissare che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

A consigliare a Sarr l'Inter sarebbe stato Romelu Lukaku, grande amico del difensore francese. I due condividono lo stesso agente, Federico Pastorello.

Rientrato in estate dall'esperienza al Porto in prestito, Sarr non è riuscito a convincere Tuchel, che lo ha utilizzato col contagocce in questa stagione: una presenza in Premier League e un paio di EFL Cup. Cambiare maglia potrebbe far bene al classe 1999 e all'Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di valide alternative in difesa al tro Skriniar-De Vrij-Bastoni.