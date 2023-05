Sabatini: “Inter, grande dimostrazione di forza. Sembra stesse per sgretolarsi, ma…”

L'Inter dà una grande dimostrazione di forza in vista della lotta per un posto in Champions League, ma non solo. E' il pensiero di Sandro Sabatini

L'Inter dà una grande dimostrazione di forza in vista della lotta per un posto in Champions League, ma non solo. E' il pensiero di Sandro Sabatini che, intervenuto a Pressing, dichiara:

"In ottica lotta quarto posto e semifinale di Champions, l'Inter ha dato una dimostrazione di forza, che arriva quando nessuno se l'aspettava più. Sembrava una squadra che si stava per sgretolare, e invece è ripartita. In questo clima, Inzaghi dovrà scegliere gli uomini in attacco e a centrocampo. E ci perderà qualche minuto di sonno".

(Fonte: Pressing - Mediaset)