Nuovo San Siro, Sala: “Lettera di Inter e Milan può essere vera riapertura”

"La lettera potrebbe essere una riapertura verso l’ipotesi di realizzare un loro stadio in quell’area ma non ho parlato con i club. In ogni caso mette un punto chiaro sul fatto che ognuno si esprima con chiarezza in merito alla volontà di fare o meno questo stadio. Io, con tutti i distinguo e le verifiche da fare, sono molto convinto che ci debba essere un nuovo impianto".