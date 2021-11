Sacchi: “Barella campione, sarà derby spettacolare. Una volta distruggemmo l’Inter e Prisco…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così di Milan-Inter in programma stasera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Arrigo Sacchi ha parlato così di Milan-Inter in programma stasera :

«Diversa soprattutto per il cambio in attacco, con Dzeko al posto di Lukaku».

«Pioli sta lavorando molto bene e si vede. Ma è tutto il calcio che sta cambiando. Una volta le piccole in trasferta si difendevano, aspettavano il contropiede, adesso giocano tutte».

Pioli può far giocare assieme Tonali, Kessie e Bennacer?

«L’anno scorso, con il vero Kessie, il Milan giocava sempre in dodici».

«È già un campione e io lo so perché lo conosco bene da quando era nelle giovanili. Con il suo carattere ero sicuro che sarebbe riuscito»

Come sono gli altri derby rispetto a Milan-Inter?

«In un derby abbiamo distrutto l’Inter. L’avvocato Prisco mi disse che se fosse stato un pugile avrebbe lanciato la spugna. Altobelli, a fine primo tempo, chiese all’arbitro: “Li conti bene, questi sono in 15...”. La verità è che loro giocavano in cinque».

«Per pagare, si paga. Ti portano via qualche punto ma danno maturità. Una brutta eliminazione però non aiuta. Vero che giochi con 15/16 uomini, ma non è soltanto un fatto fisico. Anche mentale. C’è la tensione Champions».