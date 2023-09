Sacchi: “L’Italia non deve pensare a difendersi. Spalletti bravo, ma non un mago. Ok i terzini”

Che cosa sarebbe servito? — «Il coordinamento. Non c’era un’idea di gioco, uno stile. Il problema è che far funzionare i meccanismi alla perfezione richiede parecchio tempo. E in Nazionale, detto da uno che ci è passato, di tempo non ce n’è».

Nella ripresa il ritmo è leggermente aumentato, però... — «All’inizio sì, ma dopo il vantaggio ci siamo chiusi e abbiamo pensato solo a difendere l’1-0. Non è così che si deve fare».

Che deve fare ora Spalletti? — «Luciano è un ottimo allenatore, ma non è un mago. Non gli si possono chiedere i miracoli. Un consiglio, però, mi sento di darglielo: lui ha preso una squadra che evidentemente non era all’altezza del compito. Probabilmente non conosceva tutti i giocatori dal punto di vista caratteriale. E’ necessario scegliere elementi affidabili per creare un collettivo come ha fatto a Napoli. Un c.t. non ha tempo per cambiare la mentalità dei giocatori, deve puntare su uomini che siano disponibili e che interpretino al meglio le sue idee».

Qualcuno in particolare? — «Preferisco non fare nomi. Dico soltanto che Spalletti non ha il tempo né la possibilità di modificare la testa di un giocatore che non è abituato a fare certe cose. Quindi è necessario che abbia ragazzi affidabili, intelligenti, disponibili, con elevate motivazioni e un forte spirito di squadra. Altrimenti, per un allenatore di nazionale, è come andare al suicidio e non credo che Spalletti abbia quest’intenzione».

Qualcosa che ha funzionato? — «Faccio fatica, ma la sufficienza mi sento di darla ai due terzini. Hanno spinto bene nel primo tempo, e ci hanno provato nel secondo».

I centrali difensivi? — «Non benissimo, troppo macchinosi nell’impostazione».

Il centrocampo? — «Poco propositivo e con poche idee. E anche in attacco non ci sono stati i corretti movimenti».

