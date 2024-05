Dunque che fare? — «Perché non tenere Pioli? Io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva. Ha vinto uno scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie. In quell’occasione ha stupito tutti e ha divertito il pubblico. In questa stagione, se tutto va bene, si piazza al secondo posto in campionato: significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio. E poi posso fare una domanda?».

Prego. — «I giocatori che sono stati acquistati li ha voluti tutti Pioli o sono stati scelti dai dirigenti? Perché, se sono stati scelti dai dirigenti, le responsabilità vanno divise a metà. Io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato al Milan e per come si è comportato. Mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego. Tutt’altro. E’ un allenatore che ha saputo migliorarsi nel corso del tempo. E’ vero che anche lui ha commesso degli errori, ma sbagliare è umano. E soprattutto è una persona onesta che, ho letto, ha recentemente avuto l’umiltà di mettersi in discussione e di ammettere i propri errori».

Ricapitolando: lei come si comporterebbe? — «Innanzitutto prenderei in considerazione l’ipotesi di confermare Pioli. Poi ci sarebbe la seconda opzione».

E cioè? — «Andare su un allenatore top».

Tipo? — «Beh, i nomi dei tecnici che vanno per la maggiore sono quelli di Klopp, Ancelotti, Guardiola, Conte... Ma non penso che questi allenatori siano disponibili per la panchina del Milan...».

Quindi? — «Resta la terza possibilità».

Che sarebbe? — «Puntare su un profilo giovane, su un allenatore che ha voglia di emergere e che ha già dimostrato il suo valore. Mi pare che nella rosa dei nomi esaminata dai dirigenti del Milan ci fosse quello di De Zerbi. Ecco, lui sarebbe un tecnico che potrebbe fare bene. Ha fatto esperienze importanti, anche dal punto di vista umano, che ne hanno favorito la maturazione. Penso al periodo che ha trascorso in Ucraina. E poi è andato in Inghilterra, dove ha conosciuto il campionato più affascinante del mondo. La Serie A la conosce benissimo, a Sassuolo è stato bravo e ha migliorato i giocatori che gli sono stati messi a disposizione. E poi, dato fondamentale da tenere in considerazione, De Zerbi dà un gioco alle squadre».

(Gazzetta dello Sport)

