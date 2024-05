Universo Inter intorno a Inzaghi: nuovo contratto già pronto. E ora vuole…

Quarto con la Lazio nella stagione 2019-2020, secondo con l’Inter due anni dopo e infine terzo l’anno scorso. Stavolta ha sbaragliato la concorrenza, blindando il successo già a inizio febbraio dopo aver battuto la Juve nello scontro diretto. Da quel momento è stato un lungo conto alla rovescia, direttamente proporzionale al divario che nel frattempo è lievitato in classifica e adesso lascia sul tavolo le chance di record di punti nella storia dell’Inter. Servono almeno tre vittorie nelle ultime quattro partite per superare Mancini a quota 97.

Inzaghi-Inter, sarà rinnovo — Ovviamente a prescindere da come finiranno le ultime sfide, il prossimo atto fondamentale sarà quello del rinnovo di contratto. Inzaghi firmerà con l’Inter fino al 2027, vanno sistemate prima le ultime questioni societarie, ma poi trovare l’intesa non sarà certo un problema per «proseguire un ciclo vincente che ancora è soltanto a metà», come raccontato dall’ad Marotta durante la festa a Milano di domenica scorsa. Più di tutte a parlare per conto del tecnico è la cavalcata di quest’anno in campionato, che rappresenta il sesto trofeo nell’arco di tre stagioni assieme a due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre alla menzione speciale della finale di Champions raggiunta l’anno scorso.

La metamorfosi è rimasta vincente e il tecnico piacentino è passato da re di coppe a padrone indiscusso del campionato, tirando fuori dai suoi giocatori continuità, una manovra rompicapo per gli avversari e la cattiveria necessaria per vincere anche le sfide più spigolose. Le dodici sconfitte in Serie A dell’anno scorso sembrano un ricordo lontanissimo, l’avevano addirittura messo in forte discussione, ma le repliche a tono sono arrivate sul campo.

L'identità dell'Inter — Il trionfo del Demone, come viene affettuosamente chiamato dai suoi giocatori, nasce attraverso un’identità unica e precisa, data a questa Inter con il passare del tempo e dopo che l’estate scorsa si era visto recapitare ad Appiano ben 12 volti nuovi, con la necessità di fatto di dover (quasi) ricominciare daccapo. Se il vantaggio di Acerbi nel derby era stato provato e riprovato al mattino ad Appiano, le sue armi tattiche hanno fatto innamorare persino gli inglesi, che ormai da settimane incensano il tecnico interista e sperano, un giorno, di vederlo in azione in Premier League.

Per Inzaghi il passo più ambizioso sarà quello di provare a conquistare con l’Inter anche l’Europa, facendosi valere non più da underdog (com’era stato fino alla notte di Istanbul), ma esportando oltre i confini nazionali i meccanismi vincenti che hanno rifatto grande l’Inter in Italia. Per lui è proprio questa l’eredità più preziosa della seconda stella cucita sul petto", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.