Iervolino: “Arbitri peggiori di sempre, valuto la causa. In Serie A big favorite”

Non si placa l'ira del presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Dopo lo sfogo a Repubblica, il numero uno del club campano ha tuonato ancora contro gli arbitri e il designatore Rocchi ai microfoni di Calciomercato.com.

"La rabbia passa, detto ciò resto della mia idea. Il calcio italiano va riformato e all'interno di questa riforma rientra la classe arbitrale. Servono arbitri più responsabili, non devono più avere lo scettro della punibilità senza pagarne le spese. Gli arbitri italiani sono vanitosi e ormai sono diventati dei personaggi, mentre dovrebbero essere invisibili. Hanno un atteggiamento di distacco e superiorità morale nei confronti dei giocatori e degli allenatori. Marinelli ieri non ha rivolto la parola a Inzaghi. Gli arbitri ormai sono diventati anche un gruppo di maleducati ed inadeguati a svolgere il proprio dovere al meglio. Serve una riforma, anche perché certe situazioni non sono più accettabili. Bisogna ricorrere alla tecnologia".