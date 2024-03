Le parole del centrocampista: "Lui non si lamenta con i compagni, sono io che lo bacchetto e lo stuzzico un po’ per fargli limare qualche dettaglio"

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, ha parlato così del rapporto col fratello Pio: “Lui è molto inquadrato. Quest’anno… risparmia l’affitto stando qui con me! Io sono a centrocampo, lui in attacco. Lui non si lamenta con i compagni, sono io che lo bacchetto e lo stuzzico un po’ per fargli limare qualche dettaglio. A volte ci vado giù più pesante e lui me lo fa notare".