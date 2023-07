Samardzic? GdS: “Inzaghi non deve ripetere l’errore Asllani. Il club avrebbe gradito altro”

L'Inter presto inserirà un altro giovane di talento in mezzo al campo. Toccherà al tecnico dargli il giusto minutaggio

Presto Inzaghi avrà a disposizione un'ulteriore alternativa in mezzo al campo. Mancano solo alcuni dettagli e poi Samardzic sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Toccherà poi a Inzaghi trovargli il ruolo migliore nel suo centrocampo e dargli il minutaggio giusto per farlo crescere.

"L’Inter ha sopperito nel migliore dei modi alla partenza di Marcelo Brozovic, finito all’Al-Nassr. Il resto dovrà evidentemente mettercelo Inzaghi, anche con un’attenzione maggiore ai profili giovani in rosa. Non è un mistero che la società nerazzurra, la scorsa stagione, avrebbe ad esempio gradito un impiego diverso, più costante, di Asllani. Ecco: con Samardzic, ma pure con lo stesso 21enne regista albanese preso un anno fa dall’Empoli, non dovrà ripetersi quell’errore", si legge su La Gazzetta dello Sport.