GdS – Inter-Inzaghi, rinnovo di contratto già pronto. “Simone ha un obiettivo chiaro”

Obiettivo chiaro

"L'obiettivo dichiarato per il piacentino, adesso, è la conquista di uno scudetto che per l’Inter varrebbe l’ambita seconda stella, praticamente un pass diretto per l’olimpo della storia nerazzurra. Per adesso, il rinnovo di contratto che garantirebbe a Inzaghi la permanenza a Milano fino al 2025 ne farebbe comunque uno dei tecnici più longevi in assoluto nella storia della Beneamata", commenta La Gazzetta che sottolinea come Inzaghi al momento vanti 109 panchine con l'Inter, lontano da Mancini (303) ma già davanti ad allenatori del calibro di Conte (102) e Mourinho (108).