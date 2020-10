Serie A – Quagliarella e Verre-gol: la Sampdoria batte la Fiorentina nell’anticipo

La Sampdoria vince 2-1 contro la Fiorentina al Franchi di Firenze e raccoglie i primi tre punti della sua stagione mentre la squadra di Iachini colleziona il secondo KO di fila dopo quello di San Siro contro l’Inter. I doriani passano in vantaggio a fine primo tempo con il calcio di rigore di Quagliarella, la Viola pareggia al 72′ con il gol di Vlahovic ma, nel finale, ci pensa Verre a firmare il gol del definitivo 2-1 per la Sampdoria. Prima vittoria in campionato per i doriani che agganciano la Fiorentina a quota 3 punti.