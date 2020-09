Ex Inter, Candreva: “Trattativa lampo con la Samp. Determinante anche Quagliarella”

Antonio Candreva è passato dall’Inter alla Samp e ai microfoni dei media della società blucerchiata ha parlato della sua nuova avventura: «Iniziare questa nuova esperienza è una cosa nuova, bella. Arrivo con tanto entusiasmo e voglio fare bene. Mi hanno subito fatto sentire a casa tutti. La trattativa per il passaggio alla Samp è stata quasi lampo. Avevo sentito Quagliarella nelle scorse settimane, siamo amici, negli ultimi giorni poi ci siamo sentiti più spesso. Ringrazio il presidente Ferrero, è stato determinante, come il mister e come Fabio. Mi auguro di potergli far fare tanti gol per il bene della squadra. Lo conosciamo bene per il suo valore in campo e fuori soprattutto. Anche Ranieri sono stato determinante e sono qui per lui: voglio fare bene per loro, per me e la Samp. Penso di portare entusiasmo e positività. La Samp ha un grande passato e non si merita il campionato della scorsa stagione, dobbiamo puntare alla salvezza e poi toglierci qualche sassolino dalla scarpa, perché no. Sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia ed entusiasmo. Voglio passarle ai miei compagni. La Nazionale è qualcosa di straordinario ma prima si pensa alla Samp e poi alla Nazionale che è un’aspirazione per tutti».

(Fonte: sampdoria.it)