Sampdoria, confronto Ferrero con i senatori per responsabilizzare la squadra

Dopo incontro con D'Aversa, presidente a colloquio con giocatori

Sono stati giorni importanti per la Sampdoria col presidente Massimo Ferrero che è arrivato a Genova per parlare, ieri, con il tecnico Roberto D'Aversa e incontrare singolarmente anche alcuni giocatori della squadra per capire quali possono essere le soluzioni per uscire da questa crisi. Di certo alla ripresa del campionato ci sarà la trasferta a Salerno, uno scontro diretto per la corsa salvezza. Con D'Aversa il presidente ha analizzato le cause di questo momento nero, nel contempo gli ha ribadito la sua totale fiducia.