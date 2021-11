Ferrero: “Dazn? C’è grande confusione, è famoso il cerchietto quando vedi le partite”

le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'Adnkronos, sulle ultime vicende che vedono protagonista Dazn

"Dazn? La mia posizione è sempre la stessa ed è netta: visti i risultati che abbiamo io mi auguro in un miglioramento, vedo solo che c'è una grande confusione, vedo che ce la stanno mettendo tutta però ormai non è famosa Dazn ma il 'cerchietto' quando vedi le partite". Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'Adnkronos, sulle ultime vicende che vedono protagonista Dazn.

"L'abbonamento multiuso? Non lo so, io faccio calcio, per me l'importante è il prodotto che noi diamo, che sia valido, forte e buono. Ci interessa la qualità della trasmissione. Questo è un fatto strategico, societario, mi auguro che non crei confusione ulteriore, però penso che la dirigenza di Dazn saprà come risolvere i problemi, o almeno ce lo auguriamo tutti nel mondo del calcio".