Sampdoria-Inter, fischia Valeri: al VAR Chiffi, ecco la designazione completa

Sampdoria-Inter, gara valida per il sedicesimo turno di Serie A, sarà diretta da Paolo Valeri. L’arbitro di Roma è stato designato dall’Associazione Italiana Arbitri per la sfida in programma mercoledì 6 gennaio alle 15:00 al ‘Ferraris’ di Marassi.

Ad assistere Valeri ci saranno Passeri e Vivenzi, con Massa nel ruolo di quarto uomo. Daniele Chiffi sarà il responsabile del VAR, con Paganessi al suo fianco.

Di seguito la designazione completa:

SAMPDORIA – INTER h. 15.00

Arbitro: VALERI

Assistenti: PASSERI – VIVENZI

Quarto uomo: MASSA

VAR: CHIFFI

Assistente VAR: PAGANESSI