Le rivali – Sampdoria, Ranieri: “Candreva? Tutto risolto. Voglio rivedere tifosi allo stadio”

Claudio Ranieri assicura: con Antonio Candreva è tutto risolto. Dopo il diverbio dei giorni scorsi, l’ex Inter è pienamente reintegrato nel gruppo Sampdoria. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex tecnico nerazzurro ha parlato anche della prospettiva di un ritorno dei tifosi allo stadio:

TIFOSI – “Le parole di Gravina? Sono sempre d’accordo quando ci sono i tifosi allo stadio. Deve decidere il governo, vedere quanti saranno i vaccinati e considerare tutte le precauzioni da prendere. Ma giocare senza pubblico non è il calcio che conosciamo. Ho il desiderio che tutti i tifosi di tutto il mondo tornino allo stadio, questo è il mio augurio. Con i vaccini che ci saranno a disposizione quest’anno, spero che sul finire del campionato si possano rivedere i tifosi sugli spalti. E’ segno che tutto va per il verso giusto

CANDREVA: TUTTO RISOLTO? – “Certo, non ci sono problemi, altrimenti non sarebbe andato in campo. Se mi ha fatto gli auguri di Natale? Assolutamente! Tutti i ragazzi mi hanno fatto gli auguri”.

(Fonte: Corriere dello Sport)